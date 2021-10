Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Transporter

Walddorfhäslach (dpa/lsw) - Nach einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein 76 Jahre alter Radfahrer in der Nacht zu Freitag an seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin eines Transporters am Donnerstagabend in Walddorfhäslach bei Reutlingen beim Rückwärtsfahren aus einem Grundstück mit dem Radfahrer zusammengestoßen.

Die Sicht der Frau sei durch einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Wohnwagen eingeschränkt gewesen. Der Senior stürzte den Angaben zufolge von seinem Herrenrad und prallte auf den Bordstein. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er wenige Stunden später starb.

