Radfahrerin bei Kollision mit Straßenbahn verletzt

Mannheim (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Mannheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die 17-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen an Kopf und Unterschenkel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie habe die Gleise im Bereich eines Fußgängerüberwegs plötzlich von rechts gequert und sei dabei von der Bahn erfasst worden. Der genaue Hergang des Unfalls am Samstagvormittag sei aber noch unklar. Ein Rettungswagen brachte die 17-Jährige in eine Klinik.

