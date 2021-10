Ulm (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Ulm ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 81-Jährige war am Donnerstag auf einem Parkplatz einer Sportanlage unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er übersah das Auto einer 44-Jährigen, die von rechts kam und Vorfahrt hatte. Der Radler prallte gegen die Front des Wagens und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-438501/2