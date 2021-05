Randalierer beschädigen mindestens 56 Fahrzeuge in Göppingen

Göppingen (dpa/lsw) - Mindestens 56 parkende Fahrzeuge haben unbekannte Randalierer bei einer Tour durch einen Ortsteil von Göppingen beschädigt. An einigen Autos traten sie die Außenspiegel ab, andere bemalten sie mit einem weißen Stift, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Scheibenwischer seien in der Nacht zum Sonntag abgerissen, Kennzeichen geklaut worden. Die Tatorte erstrecken sich demnach über den gesamten Ortsteil Manzen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf ungefähr 100 000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210524-99-720444/3