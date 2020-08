Raser mit 201 Stundenkilometern auf Landesstraße erwischt

Königsbach-Stein (dpa/lsw) - Mit 201 Stundenkilometern ist ein Sportwagenfahrer am Dienstagnachmittag auf einer Landesstraße bei Königsbach-Stein (Enzkreis) gemessen worden. In nur vier Stunden verzeichneten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion insgesamt 27 Fahrzeuge, die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schneller unterwegs waren, als erlaubt. Schneller als der Sportwagenfahrer war nach Angaben der Polizei niemand. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro, zwei Punkte sowie drei Monate Fahrverbot.