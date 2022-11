Ravensburg: Verpuffung und Brand in Holzverarbeitungsbetrieb

Leutkirch (dpa/lsw) - Eine Verpuffung auf dem Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebes in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) hat ein Silo in Brand gesetzt. Grund für die Verpuffung war ersten Ermittlungen zufolge Staub, der sich in einem Filter abgesetzt hatte, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Verpuffung sei im ganzen Stadtgebiet zu hören und zu spüren gewesen.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Nacht von Sonntag auf Montag schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden war zunächst nicht bekannt.