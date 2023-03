Razzia wegen Kinderpornografie: 22 Verdächtige

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Weil sie pornografische Bilder und Videos von Kindern und Jugendlichen besessen oder verbreitet haben sollen, ermittelt die Polizei in Ludwigsburg gegen 22 Tatverdächtige im Alter von 14 bis 82 Jahren. Bereits am Dienstag gab es Durchsuchungen an zwei Dutzend Adressen in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Festnahmen gab es dabei aber nicht, wie ein Sprecher ergänzte.

Die bei der Kripo geführten Ermittlungsverfahren seien nach Hinweisen von US-Sicherheitsbehörden ins Rollen gekommen. Bei der Razzia waren mehrere Dutzend Beamte im Einsatz. Die Polizei beschlagnahmte Computer, Laptops, Handys und Festplatten. Diese werden nun ausgewertet, berichteten die Ermittler.