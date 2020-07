Regen und Gewitter im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Wetter wird im Südwesten ungemütlich: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint zwar zunächst die Sonne, ab den Mittagsstunden rechnen die Metereologen am Mittwoch allerdings mit Schauern und teils kräftigen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad entlang der Alb und 29 Grad am Rhein. In der Nacht zum Donnerstag wird es schwach bewölkt und trocken bei Temperaturen von 16 bis 10 Grad.

Auch der Donnerstag beginnt zunächst heiter. Im Laufe des Tages rechnet der DWD wieder mit Schauern und Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad im Bergland und 29 Grad im Rheintal.