Regen, Wolken und Schnee: Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Regenschirm sollte beim Weg nach draußen nicht fehlen: Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich am Wochenende auf einen Mix aus Regen und Wolken einstellen. Am Samstag sei zudem örtlich mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Im Hochschwarzwald sind demnach auch Schneeschauer möglich.

Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 12 Grad. Am Sonntag soll der Wind nachlassen, aber es bleibt der Prognose nach bewölkt und nass. Die Höchstwerte liegen dann bei 9 bis 10 Grad. In der Nacht zum Montag kann es laut DWD in höheren Lagen zu Frost und Glätte kommen.