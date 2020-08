Regnerisches und bewölktes Wochenende

Am Wochenende wird es in Baden-Württemberg oft bewölkt und regnerisch. In der Nacht zum Freitag ziehen bereits Wolken auf und es kühlt ab auf bis zu 9 Grad. Der Freitag wird dann oft regnerisch, vor allem in Oberschwaben. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad. Im Schwarzwald kommt es vereinzelt zu stürmischen Böen.

Die Nacht zum Samstag wird dann oft bewölkt und vereinzelt regnerisch bei Werten zwischen 15 und 9 Grad. Am Samstag regnet es dann nur noch im Südosten von Baden-Württemberg, ansonsten ist es stark bewölkt mit vereinzelten Schauern. Auf der Schwäbischen Alb werden Temperaturen bis zu 14 Grad erwartet, in Mannheim bis 22 Grad.