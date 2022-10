Rehlinger wird deutsch-französische Kulturbotschafterin

Stuttgart (dpa) - Saarlands SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger wird neue deutsch-französische Kulturbotschafterin. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag. Damit setzte sie sich gegen den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann durch, der auch Interesse an dem Amt bekundet hatte. Man habe sich im Einvernehmen verständigt, hieß es. Bisheriger Amtsinhaber ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Baden-Württemberg hatte im Vorfeld kritisiert, dass sich traditionell CDU- und SPD-Politiker in der Rolle abwechseln.

Das Amt des Kulturbevollmächtigten hat eine jahrzehntelange Tradition. Bildung und Kultur sind Ländersache – es gibt keinen «Bundeskulturminister». Damit die französische Regierung für diese Themen einen Ansprechpartner hat, wurde 1963 in einer Bund-Länder-Vereinbarung die Bestellung eines Bevollmächtigten für kulturelle Angelegenheiten vereinbart. Dieser Kulturbevollmächtigte im Rang eines Bundesministers vertritt die Interessen des Bundes und der 16 deutschen Bundesländer in bildungspolitischen und kulturellen Angelegenheiten gegenüber Frankreich.