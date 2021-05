Reifenplatzer verursacht Lastwagen-Unfall

Malsch (dpa/lsw) - Hoher Schaden ist durch einen Unfall zwischen zwei Lastwagen auf der Autobahn 5 bei Malsch (Kreis Karlsruhe) entstanden. Die Polizei schätzte die Summe am Dienstag auf 100 000 Euro. Ihren Angaben zufolge platzte in der Nacht an einem Lastwagen ein Reifen just als er an einem haltenden anderen Lastwagen vorbeifuhr. Dessen Fahrer hatte auf dem Standstreifen die Plane seines Fahrzeugs ausrichten wollen. Der fahrende Sattelzug streifte den stehenden. Trümmer verteilten sich infolge des Unfalls auf der Fahrbahn. Verletzt hat sich niemand. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Basel dauerten bis in den Morgen.

