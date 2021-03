Reinhart als CDU-Fraktionsvorsitzender bestätigt

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der historischen Wahlniederlage der Südwest-CDU ist Fraktionschef Wolfgang Reinhart im Amt bestätigt worden - aber nur für den Zeitraum der Sondierungsverhandlungen. Der 64-Jährige wurde am Montag in Stuttgart bei der ersten Fraktionssitzung nach der Landtagswahl mit 32 von 40 Stimmen gewählt, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Reinhart soll die Fraktion zunächst nur so lange führen bis entschieden ist, ob es zu einer Neuauflage der grün-schwarzen Koalition kommt. Ursprünglich wollte er sich schon an diesem Montag für weitere drei Jahre bestätigen lassen. Nach massivem Druck aus den eigenen Reihen lenkte er jedoch ein und schlug selbst vor, die neue Amtszeit des Vorsitzenden zu begrenzen.

© dpa-infocom, dpa:210315-99-832738/2