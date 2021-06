Reinigungsbranche: Zollbeamte stellen Verstöße fest

Ulm (dpa/lsw) - Bei Kontrollen in der Reinigungsbranche haben Beamte des Hauptzollamtes Ulm Rechtsbrüche festgestellt. Dazu gehörten unter anderem Verstöße gegen die Mindestlohnregelung und das Hinterziehen von Sozialversicherungsbeiträgen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Auch hätten sich einige Reinigungskräfte bei den Kontrollen am Vortag nicht ausweisen können. Hinweisen auf illegale Beschäftigung von Ausländern werde nun nachgegangen.

Den Angaben zufolge waren über 60 Ermittler im Einsatz und prüften zahlreiche Objekte von der Ostalb bis zum Bodensee. 34 Arbeitgeber und 140 Arbeitnehmer seien kontrolliert worden. Bei der Aktion hätten öffentliche Einrichtungen, wie Schulen und Kindertagesstätten, aber auch private Firmen, Kaufhäuser und Einkaufspassagen im Fokus gestanden. «Die Gebäudereinigungsbranche ist geprägt von geringfügiger Beschäftigung und zählt zu einer der beschäftigungsstärksten Branchen», heißt es in einer Mitteilung.

