Rekord als Ziel: SC Freiburg will fünften Sieg in Serie

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg strebt heute im Heimspiel gegen den 1. FC Köln einen Vereinsrekord an. Gewinnt die Mannschaft von Trainer Christian Streich auch das fünfte Spiel in Serie, hätte sie etwas geschafft, was dem Club in der Fußball-Bundesliga bisher noch nie gelungen ist. Dank ihrer aktuellen Erfolgsserie stehen die Freiburger im sicheren Tabellen-Mittelfeld. Die Kölner sind seit drei Partien sieglos und liegen nur einen Punkt vor dem Relegationsrang 16. Allerdings hat Kölns Trainer Markus Gisdol noch nie gegen die Badener verloren.