Rettungsfahrzeug überschlägt sich auf der Fahrt

Sontheim an der Brenz (dpa/lsw) - Auf dem Weg zu einem Einsatz hat sich ein Notarztwagen im Landkreis Heidenheim überschlagen. Der Fahrer fuhr über eine gesperrte Straße in einem Baustellenbereich bei Sontheim an der Brenz und übersah dabei einen aufgeschütteten Kieshaufen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Donnerstag leicht verletzt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

