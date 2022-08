Rettungswagenbesatzung versucht Raser zu stoppen

Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Die Besatzung eines Rettungswagens hat sich in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) eine Verfolgungsfahrt mit einem Autofahrer geliefert. Dieser musste schließlich nach mehreren riskanten Fahrmanövern an einer Haltebucht anhalten und dort versuchten die Sanitäter, ihn zu stoppen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei wurden sie leicht verletzt.

Einer der beiden Sanitäter sei ausgestiegen, um den Unbekannten in seinem Auto anzusprechen. Dieser setzte dann zurück und fuhr auf den zwischenzeitlich ebenfalls ausgestiegenen Fahrer des Rettungswagens zu. Dieser sei auf die Motorhaube des Rasers gefallen und sei nach wenigen Metern wieder runtergerutscht. Sein Kollege habe versucht, durch Öffnen der Beifahrerseite des Autos die Handbremse zu ziehen. Dies misslang.

Nach dem misslungen Stopp-Versuch fuhr der Unbekannte weiter. Die Rettungswagenbesatzung nahm die Verfolgung erneut auf. Der Raser entkam schließlich unerkannt.