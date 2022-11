Reutlingen: Betrunkener fährt auf Felgen mit womöglich gestohlenem Auto

Mit "funkensprühenden Felgen" hat die Polizei am Donnerstag (03.11.) einen 42-Jährigen in Reutlingen aus dem Verkehr gezogen. Der 42-Jährige war der Polizei zuvor gemeldet worden, weil er in einem Auto ohne linke Reifen unterwegs war.

50 Kilo Kupferkabel im Kofferraum

Laut Pressemitteilung stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass die Reifen wohl aufgrund einer Kollision mit einem Bordstein fehlten. "Der erkennbar alkoholisierte 42-Jährige war daraufhin einfach auf den Felgen weitergefahren", so die Polizei. "Zudem fanden sich im Kofferraum des Fahrzeugs etwa 50 Kilogramm Kupferkabel, dessen Herkunft noch nicht geklärt ist."

Auto war zur Fahndung ausgeschrieben

Und nicht nur das: Der Mercedes CLA, in dem der 42-Jährige Kupferkabel durch die Gegend fuhr, war laut Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. Ein Versicherungsschutz bestand nicht. "Der Wagen wurde abgeschleppt und sichergestellt", so die Polizei.

Dem Fahrer wurde Blut entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.