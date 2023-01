Reutlingen: Brandermittler suchen nach Ursache für Feuer in Pflegeheim

Reutlingen (dpa) - Nach der Brandkatastrophe in einem Pflegeheim für psychisch kranke Menschen, bei der in Reutlingen drei Bewohner starben, ist die Ursache für das Feuer noch unklar. Mehrere Brandermittler der Polizei sollten noch am frühen Mittwochvormittag zum Brandort fahren, um weiter nach Hinweisen zu suchen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine erste Lagebesprechung sei für den Vormittag angesetzt.

Der Brand war am Dienstagabend in einem Wohnbereich im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei den drei Toten um eine 53-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 73 und 88 Jahren. Sie kamen ersten Erkenntnissen der Rettungskräfte zufolge durch Rauchgasvergiftungen ums Leben. Eine 57 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt, elf Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe dürfte laut ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen.