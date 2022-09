Rhein-Neckar-Kreis: Messerangriff in Wohnunterkunft - Verdächtiger in Haft

Hockenheim (dpa/lsw) - Weil er in einer Obdachlosenunterkunft in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwei andere Männer teils lebensgefährlich verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach gemeinsamen Angaben von Dienstag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der 28 Jahre alte tunesische Staatsangehörige soll am Montag mit einem Messer auf einen 48-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Tags darauf bestand den Angaben zufolge keine Lebensgefahr mehr.

Das Opfer wollte demnach einen Streit des Verdächtigen mit einem anderen Mann schlichten. Diesen soll der mutmaßliche Täter geschlagen, getreten und leicht verletzt haben. Zwischen ihm und dem Verdächtigen soll es zuvor schon mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen sein.