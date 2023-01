Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte stehlen Schafe aus Gehege

Sandhausen (dpa/lsw) - Unbekannte haben bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) fünf Schafe aus einem Gehege eines Hobbyzüchters gestohlen. Blutspuren deuteten nach Angaben der Polizei vom Mittwoch darauf hin, dass die Schafe dabei verletzt worden sind. Die Täter sollen in der Nacht zum Montag an die Rückseite des Geheges gefahren sein, um die Tiere dort in einen Transporter zu laden. Die anderen Schafe auf dem Gelände blieben verschont. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.