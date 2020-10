Rhein-Neckar Löwen monatelang ohne Torhüter Appelgren

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen müssen monatelang auf den schwedischen Handball-Nationaltorhüter Mikael Appelgren verzichten. Der 31-Jährige musste aufgrund einer Sehnenverletzung in der linken Schulter nun operiert werden, wie der Bundesligist am Montag mitteilte. Appelgren hatte sich die Verletzung im Training zugezogen und wird voraussichtlich bis zum Jahresende fehlen. «Mikael ist einer unserer absoluten Leistungsträger und Schlüsselspieler. So einen Ausfall kann man sportlich eigentlich nicht kompensieren», sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. «Wir können sehr froh sein, dass wir mit Andreas Palicka einen weiteren Weltklassetorhüter haben.»