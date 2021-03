Rhein-Neckar Löwen verschaffen sich gute Ausgangsposition

Nasice (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben sich in der European League eine gute Ausgangsposition für den Viertelfinaleinzug verschafft. Der Handball-Bundesligist gewann am Dienstag sein Achtelfinalhinspiel beim kroatischen Erstligisten RK Nexe Nasice mit 27:25 (13:14), das Rückspiel findet am nächsten Dienstag in Mannheim statt.

Jerry Tollbring war mit sieben Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die sich in der ersten Halbzeit zehn technische Fehler leisteten und zur Pause mit 13:14 zurücklagen. Nach dem Seitenwechsel ebneten Tollbrings Treffer und die Paraden des überragenden Torhüters Andreas Palicka den Weg zum Sieg.

Bei einem Viertelfinaleinzug bekämen es die Löwen in der nächsten Runde mit dem Sieger des Duells zwischen dem russischen Traditionsvereins Medwedi Tschechow und USAM Nimes aus Frankreich zu tun. Das Hinspiel gewann Tschechow überraschend mit 30:25.

