Richtfunkturm brennt: Störungen im Mobilfunknetz möglich

Keltern (dpa/lsw) - Ein Brand in einem Richtfunkturm im Enzkreis hat am Silvesterabend einen hohen Schaden verursacht. Störungen im Mobilfunknetz im Raum Keltern seien zudem nicht ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Aus bislang unbekannten Gründen seien Kabel in Brand geraten. Das Feuer habe sich dann bis in den oberen Teil des knapp 50 Meter hohen Turms ausgebreitet und sei auch aus der Ferne sichtbar gewesen, hieß es. Von einem Zusammenhang mit Feuerwerk ging die Polizei am Abend nicht aus. Zu den Hintergründen werde aber noch ermittelt.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Den Schaden schätzte die Polizei auf «weit über 100 000 Euro». Der Funkturm wird den Angaben nach von einem Energieversorgungsunternehmen betrieben und unter anderem von den Betreibern von Mobilfunknetzen genutzt.