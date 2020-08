Rielasingen-Arlen gewinnt Südbadischen Pokal

Freiburg (dpa/lsw) - Vier Jahre nach dem Premierenerfolg hat der 1. FC Rielasingen-Arlen zum zweiten Mal den Südbadischen Fußball-Pokal gewonnen und damit das Ticket für den DFB-Pokal gelöst. Der Fünftligist setzte sich am Samstag im Endspiel in Freiburg gegen den SV Oberachern mit 3:0 (1:0) durch. Gian-Luca Wellhäuser (45.+1), Ivo Colic (49.) und Ryotaro Tomizawa (68.) erzielten die Tore für den Favoriten. In der 1. Hauptrunde trifft Rielasingen-Arlen auf den Zweitligisten Holstein Kiel.