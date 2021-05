Robert-Jacobsen-Preis für Künstlerduo Elmgreen & Dragset

Künzelsau/Berlin (dpa) - Das in Berlin lebende Künstlerduo Elmgreen & Dragset erhält in diesem Jahr den Robert-Jacobsen-Preis. Die Stiftung des Schraubenfabrikanten Reinhold Würth sprach dem Duo die in diesem Jahr mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk und dessen hohe «gesellschaftliche Relevanz» zu, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß.

Die Arbeiten von Michael Elmgreen, geboren 1961 in Kopenhagen, und Ingar Dragset, geboren 1969 in Trondheim, seien weniger von einer marktgängigen Handschrift geprägt als von einer menschlichen Haltung, hieß es weiterhin.

Der Preis wird seit 1993 im Andenken an den dänischen Bildhauer Robert Jacobsen (1912-1993) alle zwei Jahre vergeben. Frühere Preisträger waren unter anderem Eva Rothschild, Yngve Holen, Alicja Kwade und Jeppe Hein.

