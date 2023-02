Rolls Royce Power Systems legt Zahlen für 2022 vor

Friedrichshafen (dpa) - Der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems will am Freitag (9.30 Uhr) in Friedrichshafen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorlegen. Die Konzerntochter des britischen Triebwerksherstellers Rolls-Royce stellt am Bodensee unter anderem auch die Motoren für die Leopard- und Puma-Panzer her. Zuletzt hatte der Mutterkonzern mit möglichen Sparmaßnahmen für Schlagzeilen gesorgt. Die deutsche Konzerntochter hatte einen Einstellungsstopp dementiert.

Im vergangenen Jahr hatte Power Systems rund 2,75 Milliarden Pfund (knapp 3,2 Milliarden Euro) umgesetzt. Das sogenannte Behördengeschäft, in das auch die Panzer-Motor-Produktion fällt, machte 2021 noch 9 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Unter der Marke MTU vertreibt Rolls-Royce Power Systems neben Panzer-Motoren auch schnelllaufende Antriebssysteme für Schiffe sowie schwere Land- und Schienenfahrzeuge. Auch Stromkraftwerke gehören zum Portfolio.