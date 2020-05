Rote Ampel missachtet: Zwei Schwerverletzte nach Kollision

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil er bei roter Ampel auf eine Kreuzung gefahren ist, hat ein Autofahrer einen Unfall mit zwei Schwerverletzten verursacht. An der Kreuzung in Stuttgart-Zuffenhausen erfasste das Auto des 61-Jährigen am Sonntagabend einen Kleinwagen, der von der Wucht des Aufpralls auf die Seite kippte, wie die Polizei mitteilte. Der 53-jährige Fahrer des Kleinwagens und die 43 Jahre alte Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige und dessen 17 und 51 Jahre alten Mitfahrerinnen blieben unverletzt.