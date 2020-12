Rotsünder flüchtet und produziert Unfallserie

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat in Heidelberg auf seiner Flucht vor einem Streifenwagen eine ganze Serie von Karambolagen verursacht. Polizeiangaben zufolge befand sich der 53-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation und kam in ein Krankenhaus. Der Mann missachtete am Mittwoch eine rote Ampel und touchierte dabei einen Streifenwagen. Die Beamten fuhren ihm nach. Auf seiner Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit brachte er einen Radfahrer zu Fall, stieß mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen und beschädigte beim Überfahren einer Verkehrsinsel eine Straßenlaterne. Als er schließlich mit einer Straßenbahn kollidierte, nahmen ihn die Polizisten fest.