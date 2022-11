Rottenburg: Vermeintliche Wunderheilerin ergaunert Tausende Euro

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Mehrere Tausend Euro Bargeld hat eine 60-Jährige im Landkreis Tübingen wohl für immer verloren, weil sie einer angeblichen Wunderheilerin auf den Leim gegangen ist. Die Frau habe ihr Opfer in einem Einkaufszentrum in Rottenburg am Neckar angesprochen und ihr angeboten, sie von Leiden zu befreien, teilte die Polizei am Freitag mit. Dazu müsse sie das Geld der 60-Jährigen reinigen. Eine Begleiterin habe die Fähigkeiten der selbst ernannten Heilerin bestätigt, um die Lügengeschichte zu untermauern.

Die 60-Jährige sei am Donnerstag nach Hause gegangen und habe Geld geholt. «Die Betrügerin nahm es nach der Rückkehr der Frau an sich, steckte es in einen Plastikbeutel und führte ein undurchsichtiges Reinigungsritual durch, bei dem verschiedene Beutel hin und her gereicht wurden und das Geld unbemerkt den Besitzer wechselte», heißt es im Polizeibericht. Erst zu Hause habe die Frau bemerkt, dass der Beutel, den sie zurückbekam, nur wertloses Füllmaterial enthielt.

Die Betrugsmasche mit vermeintlichen Wunderheilern und Wahrsagern komme insbesondere im russischsprachigen Umfeld immer wieder vor, sagte ein Polizeisprecher. Dort sei der Glauben an derartige Kräfte weiter verbreitet. Im Vergleich dazu geläufiger seien Betrügereien wie Enkeltrick, falsche Polizisten und sogenannte Schockanrufe.