Routinier Schnatterer verlängert bei Waldhof Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Offensivspieler Marc Schnatterer verlängert. «In Bezug auf Fitness, Mentalität und Qualität sind wir überzeugt, dass er uns auch in der kommenden Saison helfen wird, unsere Offensive zu bereichern», sagte Sportgeschäftsführer Tim Schork in einer Mitteilung des Clubs vom Donnerstag. Die Qualitäten des 36-Jährigen bei Standardsituationen und im Abschluss sowie sein «unbändiger Wille» seien für die dritte Liga außergewöhnlich. Schnatterer war vorigen Sommer vom 1. FC Heidenheim gekommen. Bisher erzielte er in dieser Saison neun Liga-Tore für die Mannheimer.