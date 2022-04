Mannheim (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem dreistöckigen Wohnhaus in Mannheim ist eine Kellerwohnung unbewohnbar. Die Feuerwehr schätzte den Schaden auf rund 100.000 Euro. Niemand wurde verletzt. Die Bewohner der Kellerwohnung wollten einem Sprecher zufolge in der Nacht zu Samstag noch nicht woanders untergebracht werden, sondern in ihren Autos übernachten. Die Brandursache war zunächst unklar.