Rund 160 Gäste nach Großbrand in Luxushotel evakuiert

Baden-Baden (dpa/lsw) - Großbrand mitten in Baden-Baden: Bei dem Feuer im Luxushotel «Badischer Hof» sind in der Nacht zum Donnerstag rund 160 Gäste evakuiert und in Sicherheit gebracht worden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag.

Stunden nach dem ersten Alarm am frühen Donnerstagmorgen war der Großbrand zwar gelöscht, Feuerwehrleute waren aber nach wie vor rund um das Hotel im Einsatz. Die Ermittlungen zur Ursache dauern bislang noch an. Es werde auch geprüft, ob möglicherweise eine Brandstiftung zu dem Feuer geführt haben könnte, sagte ein Polizeisprecher.

Der Brand war am Morgen gegen 2.45 Uhr ausgebrochen, die Flammen schlugen zwischenzeitlich lichterloh aus dem Dachstuhl des Gebäudes heraus. Für das gesamte Stadtgebiet wurde zudem eine Warnung ausgesprochen: Wegen «einer erheblichen Rauchentwicklung» in der Stadtmitte sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet werden.

Die Feuerwehren aus Baden-Baden und Sinzheim, die Werksfeuerwehr aus Gaggenau und das Technische Hilfswerk waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Unklar war bislang, aus welchem Grund das Feuer in der Nacht ausbrechen konnte. «Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern», hieß es.

Das Hotel Badischer Hof in Baden-Baden ist das älteste Palasthotel in Deutschland. Viele große Persönlichkeiten waren dort schon zu Gast. Es entstand zwischen den Jahren 1807 und 1810 und zog damals in die Gebäude des vormaligen Kapuzinerklosters ein. Der «Badische Hof» gilt vielen als Zeugnis für die glanzvolle Ära Baden-Badens als Fürstenbad und Treffpunkt des europäischen Hochadels.

