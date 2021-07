Rund 200 Feiernde in Ludwigsburg: Polizei räumt Akademiehof

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Um Ausschreitungen von Feiernden in Ludwigsburg zu verhindern, haben Polizisten am Wochenende den Akademiehof geräumt. Dort hatten sich in der Nacht zu Samstag rund 200 Menschen aufgehalten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Stimmung war demnach zunächst ruhig, drohte aber zu späterer Stunde und mit gestiegenen Alkoholpegeln zu kippen. Die Polizei erteilte deswegen Platzverweise und räumte den Akademiehof.

Auch in der Nacht zu Sonntag hielten sich rund 200 Menschen auf dem Platz auf, es blieb den Angaben nach jedoch ruhig. Die Polizei hatte ihre Präsenz in der Innenstadt zuletzt gezielt erhöht, um Randale zu verhindern.

