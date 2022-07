Rund eine halbe Million Euro Schaden nach Hausbrand

Lörrach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Haus in Lörrach ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer war nach Angaben der Polizei vom Mittwoch im Dachgeschoss ausgebrochen. Ein Bewohner, zum Zeitpunkt des Brandes am Dienstagnachmittag der einzige im Haus, hatte zuvor vergeblich versucht, das Feuer zu löschen. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen mit rund 60 Einsatzkräften unter Kontrolle zu bringen. Ein angrenzendes Scheunengebäude brannte nieder. Feuer und Löschwasser richteten so großen Schaden an, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar.