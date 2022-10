Säure-Austritt bei Bosch: Großeinsatz der Feuerwehr

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Säure-Austritt auf dem Werksgelände des Unternehmens Bosch hat in Schwäbisch Gmünd für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 17.00 Uhr sei die Säure am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache ausgetreten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen am Abend auf Nachfrage mitteilte.

Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten das Gebäude, in dem sich die Flüssigkeit befand und saugten die ausgelaufene Säure auf. Es sei niemand verletzt worden, auch am Gebäude sei kein Schaden entstanden. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren vor Ort, auch die Betriebsfeuerwehr sei eingesetzt worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.