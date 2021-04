Südkoreaner Choi verlängert beim Karlsruher SC

Karlsruhe (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat wie erwartet den Vertrag mit Offensivspieler Kyoung-Rok Choi verlängert. Der 26 Jahre alte Südkoreaner unterschrieb bis zum Sommer 2023, wie der KSC am Donnerstag mitteilte. «Kyoung hat sich zu einem absoluten Schlüsselspieler entwickelt, wir wissen ganz genau, was wir an ihm haben», sagte Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer: «Trotz mehrerer Rückschläge durch Verletzungen hat er seine Qualitäten gerade in dieser Saison deutlich unter Beweis gestellt.»

Choi hatte beim 0:0 gegen Erzgebirge Aue am Montag einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade erlitten und wird im Spiel beim Hamburger SV an diesem Donnerstagabend (18.30 Uhr/Sky) fehlen. Wie lange er darüber hinaus ausfällt, ist noch nicht bekannt. In der laufenden Saison kommt Choi bislang auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Er war vor der Saison 2018/19 vom FC St. Pauli zum KSC gewechselt.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-404814/2