Südwest-AfD will gegen Corona-Regeln demonstrieren

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Südwest-AfD will mit einer Kundgebung in Stuttgart gegen die Corona-Beschränkungen protestieren. Die Demonstration werde am Sonntag, den 24. Mai, in der Stuttgarter Innenstadt stattfinden, bestätigte AfD-Landesvize Markus Frohnmaier am Freitag. Die Demo soll demnach um 14.00 Uhr beginnen, man plane mit 500 Teilnehmern, sagte Frohnmaier. Man wolle für die in der Corona-Pandemie eingeschränkten Grundrechte demonstrieren. Mit dem Protest der Initiative «Querdenken», die seit mehreren Wochen Demos gegen Corona-Beschränkungen organisiert, habe man nichts zu tun.

Landesvorsitzende Alice Weidel soll bei der Kundgebung am 24. Mai sprechen. Zunächst hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über die AfD-Pläne einer Protestkundgebung berichtet.