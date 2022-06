Südwest-FDP will Gasförderung durch Fracking prüfen lassen

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kann sich angesichts hoher Energiepreise vorstellen, in Deutschland Erdgas durch die Fracking-Technologie zu gewinnen. «Wer von Putins Gas unabhängig werden will, der muss alle anderen Möglichkeiten vorurteilsfrei prüfen. Insofern kann auch Fracking nicht von vornherein ausgeschlossen werden», sagte Rülke der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Zuletzt hatten Experten wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine empfohlen, mit Hilfe von Fracking in Deutschland Gas zu fördern. Das wäre theoretisch auch in Baden-Württemberg möglich. Nach Angaben des Umweltministeriums in Stuttgart kämen dafür Tongesteine im Vorland der Schwäbischen Alb zumindest eingeschränkt infrage. Das grün-geführte Ressort lehnt Fracking mit Verweis auf mögliche negative Folgen für die Umwelt aber ab.

Beim Fracking wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren für die Umwelt birgt. Kritik wird auch an der Verflüssigung durch starkes Abkühlen geübt, weil dies nach Angaben von Umweltschützern bis zu 25 Prozent des Energiegehalts des Gases kostet.

Der Ex-Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hans-Joachim Kümpel, hatte in der «Welt am Sonntag» erklärt, es lägen bis zu 2,3 Billionen Kubikmeter erschließbares Erdgas unter Deutschland im Schiefergestein - genug, um das Land über Jahrzehnte mit Erdgas zu versorgen. In Deutschland sei die Förderung von 20 Milliarden Kubikmetern pro Jahr durch Fracking auf Jahrzehnte hinaus möglich. Dies entspreche etwa der Hälfte der derzeitigen Erdgaslieferungen aus Russland.

Das baden-württembergische Umweltministerium verwies dagegen auf die rechtlichen Hürden für Fracking in Deutschland. Seit 2017 ist sogenanntes unkonventionelles Fracking in Schiefergestein in Deutschland verboten, es dürfen bundesweit höchstens vier Erprobungsmaßnahmen zu wissenschaftlichen Zwecken zugelassen werden. Das Ministerium ist sich deshalb relativ sicher: «Es ist nicht davon auszugehen, dass es in Baden-Württemberg zu Fracking-Maßnahmen zur unkonventionellen Erdgas- oder Erdölförderung kommen wird.» Es gebe derzeit auch keine Erlaubnisse oder Anträge im Südwesten, die auf Fracking abzielten.

Zuletzt hatten CSU-Chef Markus Söder und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sowie der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, eine ergebnisoffene Prüfung des Frackings gefordert.