Südwestwirtschaft: Wichtige Produkte selbst herstellen

Stuttgart (dpa/lsw) - In der Corona-Krise setzt die Südwest-Wirtschaft nicht nur auf Land und Bund, sondern auch auf die EU. Mit konkreten Forderungen wandten sich die Wirtschaftsvertreter beim diesjährigen Wirtschaftsgipfel an Brüssel. Die EU müsse wieder unabhängiger werden, forderten Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bei dem digitalen Treffen mit EU-Vertretern am Donnerstag. Das gelte nicht nur für Bereiche wie die Batteriezellenfertigung, sondern auch für die Medizin-Branche. «Wir brauchen eine verlässliche europäische Versorgung medizinischer Schutzausrüstung und wichtiger Medikamente», sagte Hoffmeister-Kraut.

Weitere zentrale Themen unter dem Motto «Wege aus der Corona-Krise» waren die Logistik innerhalb der EU und die europäische Innovationspolitik. Der Südwesten sei wie kaum ein anderes Bundesland auf internationale Lieferketten und grenzüberschreitende Zusammenarbeit angewiesen, sagte Hoffmeister-Kraut. Die Hürden etwa für die Entsendung von Mitarbeitern müssten deshalb schnellstens abgebaut werden. Zudem könne Europa sich international vor allem mit Zukunftstechnologien behaupten, weshalb in Forschungsbereiche wie Wasserstoff und Künstliche Intelligenz investiert werden müsse.