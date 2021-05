Südzucker erwartet mehr Umsatz und Gewinn

Mannheim (dpa) - Der Zuckerproduzent Südzucker erwartet für das neue Geschäftsjahr Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Dabei soll sich das im vergangenen Geschäftsjahr Verluste schreibende Zuckergeschäft deutlich verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Insgesamt rechnet Südzucker für 2021/22 (per Ende Februar) mit einem Konzernumsatz von 7,0 bis 7,2 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden im Vorjahr. Das operative Konzernergebnis soll von 236 Millionen auf 300 bis 400 Millionen Euro steigen. Dabei erwartet Südzucker im Zuckergeschäft ein operatives Ergebnis von 0 bis 100 Millionen Euro. Die Aktie drehte nach einem kurzen Kurssprung ins Minus und büßte zuletzt vier Prozent ein.

