S-Bahn-Nutzer im Schwarzwald müssen auf Busse umsteigen

Freiburg (dpa/lsw) - Bahnreisende müssen sich bei Fahrten durch das Höllental östlich von Freiburg auf Behinderungen einstellen. Die meisten Züge der Breisgau-S-Bahn werden vom übernächsten Samstag (29.10) an wegen Bauarbeiten auf verschiedenen Streckenabschnitten durch Busse ersetzt werden. Der Ersatzverkehr solle bis 6. November laufen, wie die DB Regio Baden-Württemberg am Mittwoch via Twitter mitteilte.

Die sogenannte Höllentalbahn verbindet Freiburg mit Orten im Schwarzwald wie Villingen oder Titisee. Sie gilt als die steilste Bahn Deutschlands.