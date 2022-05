Mannheim (dpa/lsw) - Die Rhein-Neckar Löwen können in dieser Saison in der Handball-Bundesliga nicht mehr auf Philipp Ahouansou bauen. Der 21-Jährige muss wegen Problemen mit der Patellasehne weiter aussetzen, wie die Mannheimer am Freitag mitteilten. Nach Lukas Nilsson ist Ahouansou der zweite Spieler im linken Rückraum, der längerfristig ausfällt.