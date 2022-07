Saisoneröffnung: Freiburg testet gegen Vallecano und Rennes

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg absolviert bei seiner offiziellen Saisoneröffnung vor dem Start der neuen Bundesliga-Spielzeit zwei Testspiele an einem Tag. Das Team von Trainer Christian Streich tritt am 16. Juli daheim zunächst gegen den spanischen Verein Rayo Vallecano an (15.00 Uhr) an, wie die Freiburger am Freitag bekanntgaben. Danach wird das Duell mit Stade Rennes um 17.30 Uhr angepfiffen.

Am ersten Spieltag trifft der Sport-Club am 6. August auswärts auf den FC Augsburg. Knapp eine Woche zuvor beginnt die Pflichtspielsaison mit der ersten Runde im DFB-Pokal, in der der Europa-League-Teilnehmer sonntags beim 1. FC Kaiserslautern gefordert ist.