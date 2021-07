Sammelsurium der Erinnerung: Tony Marshall eröffnet Galerie

Gaggenau (dpa) - Hunderte Fotos, Pokale, Medaillen, Goldene Schallplatten und andere Erinnerungsstücke - Schlagersänger Tony Marshall (83) hat am Dienstag seine persönliche Galerie in Gaggenau bei Rastatt eröffnet. «Ich habe alles dahingeschleppt, was mir lieb und wert ist», sagte er.

Mit der Galerie in Räumen, die zum Gasthof seines alten Freundes Frank Füchtenschnieder gehören, habe er sich einen Traum erfüllt: «Es ist eine Hommage an meine Kollegen, von denen viele schon nicht mehr leben», sagte er. «Aber an mich soll man sich damit auch erinnern!»

Die in einer Art Blockhütte untergebrachten Kuriositäten und Andenken sind wie ein Laufsteg durch das Leben von Tony Marshall. Bilder zeigen ihn mit Schlagergrößen wie Karel Gott, Peter Alexander oder Roberto Blanco - «einer meiner besten Freunden seit mehr als 60 Jahren», sagt der Sänger, der mit Hits wie «Schöne Maid» oder «Heute hau'n wir auf die Pauke» große Erfolge feierte. An «Tony's Narrenbaum» hängen Medaillen von Narrenzünften oder Vereinen. Einen Ehrenplatz hat die Ehrenbürgerurkunde seiner Geburtsstadt Baden-Baden.

Nach schweren gesundheitlichen Problemen vor drei Jahren ist dem 83-Jährigen nichts anzumerken. «Ich bin erfüllt mit Dankbarkeit», sagte er. «Meine Krankheiten sind gar keine, sondern lediglich ein Verfall des Körpers.» Pläne hat er auch: Eine Fernsehsendung, über die er noch nichts verraten will - und ein neues Album im Herbst. «Ich bin so ein Glückspilz.»

