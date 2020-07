Sandhausens Diekmeier: «Habe mich in den Club verliebt»

Sandhausen (dpa/lsw) - Für Ex-Bundesliga-Fußballer Dennis Diekmeier ist der SV Sandhausen längst mehr als eine Zwischenstation geworden. «Sandhausen sollte eigentlich ein Sprungbrett sein, um mich für andere Vereine zu empfehlen. Aber ich bin so herzlich aufgenommen worden und meine Familie fühlt sich hier so unglaublich wohl, dass ich mich in den Club richtig verliebt habe», sagte der Abwehrspieler im Interview mit «SPOX» und «Goal».

Der frühere Hamburger spielt seit Januar 2019 bei den Nordbadenern. Vergangene Saison führte er sie in 33 Zweitliga-Partien als Kapitän auf den Platz und erzielte die ersten zwei Tore seiner Profi-Laufbahn. Im Mai verlängerte er seinen Vertrag bis 2022.

«Sportlich läuft es für mich überragend und ich habe richtig Lust, hier etwas aufzubauen. Zumal wir immer belächelt werden. Aber genau dann macht es doppelt Spaß, die Großen zu ärgern», sagte Diekmeier. Der Außenverteidiger kann sich sogar vorstellen, später in anderer Funktion für den SVS tätig zu werden. «Es gab tatsächlich schon lose Gespräche in diese Richtung mit unserem Präsidenten», sagte er: «Aber das ist noch weit weg. Ich fühle mich mit 30 Jahren so fit wie nie zuvor und ich traue mir noch viele Jahre Fußball auf einem hohen Niveau zu. Von daher denke ich noch nicht an ein Karriereende.»