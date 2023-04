Sauerstoffgerät abgestellt: Anklage wegen versuchten Mordes

Mannheim (dpa) - Die Staatsanwaltschaft hat eine Seniorin wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil sie das Sauerstoffgerät einer Bettnachbarin abgeschaltet haben soll. Das teilte die Anklagebehörde in Mannheim in Baden-Württemberg auf Anfrage am Mittwoch mit. Zuvor hatte der «Mannheimer Morgen» darüber berichtet.

Die zum Tatzeitpunkt 72-Jährige soll das Gerät der Mitpatientin Ende November in einer Mannheimer Klinik abgestellt haben, weil sie sich von dem Geräusch gestört gefühlt hatte. Die 79-Jährige starb wenige Wochen später. Da nicht festgestellt werden konnte, dass die Frau aufgrund des abgestellten Sauerstoffgeräts starb, hat die Staatsanwaltschaft lediglich einen versuchten statt eines vollendeten Mordes angeklagt.