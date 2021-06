SC Freiburg befördert sechs Talente zu den Profis

Freiburg (dpa/lsw) - Sechs Talente aus dem Nachwuchs des SC Freiburg rücken fest in den Profikader des Fußball-Bundesligisten auf. Der 19 Jahre alte Torwart Noah Atubolu sowie der Verteidiger Kiliann Sildillia (19), Mittelfeldspieler Noah Weißhaupt (19), Angreifer Kevin Schade (19), Offensivspieler Nishan Burkart (21) und Defensivakteur Kimberly Ezekwem (20) seien befördert worden, teilte der Club am Mittwoch mit. Sie starten mit dem Kader von SC-Trainer Christian Streich am 5. Juli in die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison.

