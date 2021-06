SC Freiburg gibt Abrashi endgültig ab: Rückkehr nach Zürich

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg trennt sich endgültig von Mittelfeldspieler Amir Abrashi. Der 31-Jährige kehre zm Schweizer Erstliga-Aufsteiger Grasshopper Club Zürich zurück, teilte der Sport-Club am Mittwoch mit. Von dort war Abrashi 2015 nach Freiburg gewechselt. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte ihn der Verein an den FC Basel ausgeliehen, nachdem er im Profiteam von SC-Trainer Christian Streich nur noch sporadisch zum Einsatz gekommen war. Abrashis Vertrag in Freiburg läuft zum 30. Juni aus.

