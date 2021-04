SC Freiburg ohne Grifo, Höler und Demirovic in Bielefeld

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will im Auswärtsspiel bei Abstiegskandidat Arminia Bielefeld am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) an seine Serie aus der Hinrunde anknüpfen. Mit dem 2:0 im Dezember gegen den Aufsteiger begann eine Erfolgsserie von fünf Siegen, die für die Badener einen Vereinsrekord in der Fußball-Bundesliga bedeuten. Trainer Christian Streich muss zum Auftakt des 28. Spieltags allerdings auf drei wichtige Offensivspieler verzichten. Der italienische Nationalspieler Vincenzo Grifo befindet sich nach seiner Corona-Infektion weiter in Quarantäne. Die Angreifer Lucas Höler und Ermedin Demirovic sind gesperrt.

